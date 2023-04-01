Tartışma yaratan fotoğrafa Kılıçdaroğlu'ndan 'üzgünüm' mesajı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programı sonrası katılımcılarla çektirdiği fotoğrafta üzerinde seccadeye basıyor olması çok tepki topladı.

Eleştiriler üzerine CHP'den bir açıklama geldi. Açıklamada, 'Söz konusu fotoğraf Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle yerde bulunan seccade fark edilememiştir.' denildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise, 'Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.' ifadelerini kullandı.