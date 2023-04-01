GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak

Seçim takviminde sıra, 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerlerini belirlemeye geldi. Bunun için YSK'da bugün kura çekilecek.

01.04.2023 - 10:46 |
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak

14 Mayıs seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan...

Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak 4 ismin yer aldığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi gözler, adayların pusuladaki yerlerinin ne olacağına çevrildi.

YSK'DA KURA ÇEKİLECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.

9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

GÜNCEL HABERLER

KDV'de yeni uygulama! Resmen değişti, asgari tutar 2 bin TL

KDV'de yeni uygulama! Resmen değişti, asgari tutar 2 bin TL

Pide fiyatları yüz güldürdü! Vatandaşa özel tarife

Pide fiyatları yüz güldürdü! Vatandaşa özel tarife

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı