Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak

14 Mayıs seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan...

Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak 4 ismin yer aldığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi gözler, adayların pusuladaki yerlerinin ne olacağına çevrildi.

YSK'DA KURA ÇEKİLECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.

9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.