Tarımsal desteklemelerde yeni düzenleme: Resmî Gazete’de yayımlandı!

Yayımlanan karara göre bitkisel üretimde temel ve planlı üretim destekleri güncellenerek önemli oranlarda artırıldı:

Dekar Başına Destek Katsayısı: Bu yılın üretim uygulamaları için 310 lira olan dekar başına destek katsayı değeri 367 liraya, 2027 üretim yılı için ise 442 liraya çıkarıldı.

Mercimek ve Nohut Üreticisine Rekor Artış: Planlama kapsamındaki mercimek ve nohut destekleri %141 artırılarak dekara 884 liraya yükseltildi. Üreticiler 2026 üretim yılında temel ve planlı üretim desteği olarak dekara 734 lira, 2027 üretim yılında ise 1326 lira destek alacak.

Stratejik Ürünlerde Güncel Rakamlar: Buğday, arpa ve mısırda toplam destek 2026 yılı için 954 liraya, 2027 yılı için 1149 liraya yükseltildi. Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada 2026 desteği 1101 lira, 2027 desteği 1326 lira olarak belirlendi. Pamukta ise 2027 destek tutarı 1989 lira oldu.