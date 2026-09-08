Tarımsal desteklemelerde yeni düzenleme: Resmî Gazete’de yayımlandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünlerine kadar pek çok alanda destek tutarlarını artırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile dekar başına destek katsayıları yükseltilirken, hayvancılık desteklerinde de yüzde 43'e varan oranlarda artış sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, stratejik ürünleri koruyan ve aile işletmelerini güçlendiren yeni modelle çiftçilerin her koşulda desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.
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Yayımlanan karara göre bitkisel üretimde temel ve planlı üretim destekleri güncellenerek önemli oranlarda artırıldı:
Dekar Başına Destek Katsayısı: Bu yılın üretim uygulamaları için 310 lira olan dekar başına destek katsayı değeri 367 liraya, 2027 üretim yılı için ise 442 liraya çıkarıldı.
Mercimek ve Nohut Üreticisine Rekor Artış: Planlama kapsamındaki mercimek ve nohut destekleri %141 artırılarak dekara 884 liraya yükseltildi. Üreticiler 2026 üretim yılında temel ve planlı üretim desteği olarak dekara 734 lira, 2027 üretim yılında ise 1326 lira destek alacak.
Stratejik Ürünlerde Güncel Rakamlar: Buğday, arpa ve mısırda toplam destek 2026 yılı için 954 liraya, 2027 yılı için 1149 liraya yükseltildi. Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada 2026 desteği 1101 lira, 2027 desteği 1326 lira olarak belirlendi. Pamukta ise 2027 destek tutarı 1989 lira oldu.
Sertifikalı Tohum ve Danışmanlık: Sertifikalı tohum kullanım desteği soya, yer fıstığı, nohut ve yem bezelyesinde %101 ila %201 arasında artışlarla 442 liraya çıkarıldı. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ise 483 bin 630 liraya yükseltildi.
HAYVANCILIK VE ARICILIK DESTEKLERİNDE %43'E VARAN ARTIŞLAR
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile diğer hayvancılık kollarındaki destekler de genişletildi:
Büyükbaş ve Küçükbaş: Buzağı temel desteği 2 bin liraya, malak desteği 4 bin liraya çıkarıldı (%43 artış). Kuzu ve oğlak temel desteği 430 liraya yükseltilirken, çoban desteği 116 bin 100 liraya çıkarıldı.
Arıcılık ve İpek Böceği: Örgüt üyesi üreticilere arılı kovan başına verilen temel destek 250 liraya, üye olmayanlar için 200 liraya çıkarıldı. İpek böceği temel desteği kilogram başına 1500 liraya, tiftik üretimi desteği ise 220 liraya yükseltildi.
Atık Desteği ve İlave Kalemler: Gebe hayvanlarda bulaşıcı hastalıklar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları da destek kapsamına alındı. Buzağı/malak atık desteği 20 bin liraya, kuzu/oğlak atık desteği 4 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca etçi ırk sperma ile doğan buzağılara bin lira ilave destek sağlanacağı duyuruldu.