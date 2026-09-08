Erzurum'da kırsal mahallelere 150 adet yangın söndürme tankeri dağıtıldı!
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde olası yangınlara hızlı müdahale imkanlarını artırmak amacıyla hazırladığı 150 adet 3 tonluk yangın söndürme tankerini düzenlenen görkemli bir törenle muhtarlara teslim etti. Büyükşehir Belediyesi miting ve toplanma alanında gerçekleştirilen yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu açıklandı.
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Erzurum Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerde kullanılmak üzere 150 adet 3 tonluk yangın söndürme tankeri düzenlenen törenle mahalle muhtarlarına teslim edildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi miting ve toplanma alanında gerçekleştirilen törende tankerlerin dağıtımı yapılırken, yangınlara karşı kırsal mahallelerde müdahale imkanlarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu belirtildi.
Birim maliyeti yaklaşık 400 bin lira olan tankerlerin yanı sıra mahallelerin su altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü bildirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında da 50 adet su tankeri kırsal mahallelerin hizmetine sunulmuştu.
Geçen süreçte mahallelerin ihtiyaçları, risk bölgeleri ve talepler yeniden değerlendirilirken, ikinci etap kapsamında 150 adet yangın söndürme tankeri daha mahallelere kazandırıldı. Kent genelinde yangınlara karşı altyapının güçlendirilmesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 370 mahallede hidrant ve vana çalışmaları tamamlanırken, hedefin Erzurum'un bin 188 mahallesinin tamamına ulaşmak olduğu ifade edildi.
"VATANDAŞIMIZIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ANDA YANINDA BULUNMAK ASLİ VAZİFEMİZDİR"
Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediye olarak vatandaşların her alanda ihtiyaç duyabileceği çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugün yine güzel bir hizmetimizin, önemli bir yatırımımızın ve vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunan bir çalışmamız vesilesiyle bir aradayız. Bizler göreve geldiğimiz ilk andan itibaren hemşehrilerimizin her alanda ihtiyaç duyabileceği çalışmalarımızı bir bir hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Bugün Dağıtım Törenimiz de bunun bir parçasıdır. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu anda yanında bulunmak, imkânlarımızı hemşehrilerimizin hizmetine seferber etmek de bizim asli vazifemizdir. Bakınız; 2017 yılında 50 adet su tankerimizi kırsal mahallelerimizin hizmetine sunmuştuk. Aradan geçen süreçte ihtiyaçları, risk bölgelerini ve mahallelerimizin taleplerini yeniden değerlendirdik. İkinci etap kapsamında 150 adet 3 tonluk yangın söndürme tankerimizi daha mahallelerimize kazandırıyoruz. Yaklaşık 400 bin lira birim maliyeti bulunan tankerlerimiz için toplam 60 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz" dedi.
"ASIL ÖNEMLİ OLAN O YATIRIMIN İNSANIMIZA KATTIĞI DEĞERDİR"
60 milyon liralık yatırımın önemli olduğunu ancak yatırımın asıl değerinin vatandaşların hayatına yaptığı katkıyla ölçüldüğünü ifade eden Sekmen, "60 milyon lira elbette önemli bir yatırımdır. Fakat bizim için asıl önemli olan, harcanan paranın miktarı değil; o yatırımın insanımızın hayatına kattığı değerdir. Atalarımız ne güzel söylemiş: ‘Önce tedbir, sonra tevekkül.' Bizim anlayışımız da budur. Afet olduktan sonra ne yapacağımızı düşünmek yerine, afet gelmeden hazırlığımızı yapmak mecburiyetindeyiz. Yangın çıkmadan önce tankerimizi hazır edeceğiz. Su kaynaklarımızı güçlendireceğiz. Mahallelerimizin altyapısını hazırlayacağız. İtfaiyemizin ulaşım imkânlarını artıracağız. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ ERZURUM'UN BİN 188 MAHALLESİNİN TAMAMINA ULAŞMAKTIR"
Yangın güvenliğinin yalnızca tanker dağıtmakla sınırlı olmadığını, mahallelerin su altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Sekmen, "Kıymetli hemşehrilerim, yangın güvenliği yalnızca tanker dağıtmakla sınırlı değildir. Mahallelerimizin su altyapısını da güçlendiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 370 mahallemizde hidrant ve vana çalışmalarımızı tamamladık. Hedefimiz, Erzurum'un bin 188 mahallesinin tamamına ulaşmaktır. Erzurum'un hangi mahallesinde vatandaşımız yaşıyorsa, orada Büyükşehir Belediyemizin hizmeti olacaktır. Merkezde ne varsa kırsalda da imkânlarımız ölçüsünde onu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşın bulunduğu yer hizmetin merkezidir. Vatandaşımızın kapısına kadar gitmeyen hizmet, bizim için tamamlanmış sayılmaz" dedi.
"ERZURUM'UN HER MESELESİ BİZİM MESELEMİZDİR"
Yangınla mücadelede dayanışmanın önemine dikkat çeken Sekmen, "Bizim medeniyetimizde imece vardır. Ahi geleneğimizden, dadaş kültürümüzden gelen bir dayanışma ruhu vardır. Yangınla mücadelede de bu dayanışmayı diri tutacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bizim arzumuz tankerleri yangınlarda kullanmak değil; yangınların hiç yaşanmamasıdır. Bizim vazifemiz, vatandaşımızın alın terini korumaktır. Devletimizin ve belediyemizin imkânlarını milletimizin hizmetine sunmaktır. Erzurum'un kaynaklarını Erzurum'un insanına hizmet olarak geri döndürmektir. Biz eser siyaseti diyoruz. Biz hizmet belediyeciliği diyoruz. Biz laf üretmek yerine iş üretmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.
Çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Sekmen, "Bugün 150 tankerimizi daha kırsal mahallelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yarın başka bir mahallemizin başka bir ihtiyacını karşılayacağız. Bir taraftan altyapımızı güçlendireceğiz, bir taraftan yollarımızı yenileyeceğiz, bir taraftan tarıma ve hayvancılığa destek vereceğiz. Çünkü Erzurum'un her meselesi bizim meselemizdir. Her vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Her mahallemizin ihtiyacı bizim sorumluluğumuzdur" dedi.
Sekmen, konuşmasının sonunda, "Rabbim milletimizi her türlü afetten, felaketten, kazadan ve beladan muhafaza eylesin. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yangın söndürme tankerlerimizin mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, kıymetli muhtarlarımıza ve bizleri bugün burada yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Törene Erzurum Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.