Erzurum'da kırsal mahallelere 150 adet yangın söndürme tankeri dağıtıldı!

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Yangınla mücadelede dayanışmanın önemine dikkat çeken Sekmen, "Bizim medeniyetimizde imece vardır. Ahi geleneğimizden, dadaş kültürümüzden gelen bir dayanışma ruhu vardır. Yangınla mücadelede de bu dayanışmayı diri tutacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bizim arzumuz tankerleri yangınlarda kullanmak değil; yangınların hiç yaşanmamasıdır. Bizim vazifemiz, vatandaşımızın alın terini korumaktır. Devletimizin ve belediyemizin imkânlarını milletimizin hizmetine sunmaktır. Erzurum'un kaynaklarını Erzurum'un insanına hizmet olarak geri döndürmektir. Biz eser siyaseti diyoruz. Biz hizmet belediyeciliği diyoruz. Biz laf üretmek yerine iş üretmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.



Çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Sekmen, "Bugün 150 tankerimizi daha kırsal mahallelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yarın başka bir mahallemizin başka bir ihtiyacını karşılayacağız. Bir taraftan altyapımızı güçlendireceğiz, bir taraftan yollarımızı yenileyeceğiz, bir taraftan tarıma ve hayvancılığa destek vereceğiz. Çünkü Erzurum'un her meselesi bizim meselemizdir. Her vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Her mahallemizin ihtiyacı bizim sorumluluğumuzdur" dedi.