İstanbul'da kanlı pusu! Cadde ortasında otomobile kurşun yağdırdılar

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Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde 18 adet kovan bulunurken, ekipler cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor.