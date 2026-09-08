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İstanbul'da kanlı pusu! Cadde ortasında otomobile kurşun yağdırdılar

08.09.2026 - 16:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde cadde üzerinde seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Sürücünün hayatını kaybettiği saldırının ardından olay yerinde 18 adet boş kovan bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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1İstanbul'da kanlı pusu! Cadde ortasında otomobile kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği tespit edilemeyen bir vatandaşın içinde bulunduğu otomobile henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

2İstanbul'da kanlı pusu! Cadde ortasında otomobile kurşun yağdırdılar

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, aracın içerisinde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

3İstanbul'da kanlı pusu! Cadde ortasında otomobile kurşun yağdırdılar

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde 18 adet kovan bulunurken, ekipler cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor.