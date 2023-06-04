Tarım Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Yumaklı görevi Kirişci'den devraldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Sayın Vahit Kirişci devir teslimi sırasında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kirişci'nin açıklamalar şu şekilde:

"Bakanlığımızın merkez biriminde görev yapan değerli kardeşlerim. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın azim ve kararlı mesai arkadaşlarım. Sayın Bakanımıza öncelikle hayırlı olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Rabbim kolaylık versin, durumu kolaylaştırsın, işlerini rast getirsin.

Birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Bugün göreve geldiğimiz günün 15 ayını geride bırakmış olduk. Ben ayın 3’ünde kararnamesi çıkıp 4’ünde devir teslim töreninde bu salonda sayın Bakanımızın yerinde otururken şu ifadeleri kullanmıştım. Makamlar sahibine iade edilecek yerlerdir. Oturan her insan bir gün kalkacaktır, gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız biz hizmet için bu yoldayız demiştik bunun üzerinden 15 ay geçti. AK Parti’nin 21 yıllık hizmet serüveninde zorlukları aşmak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vuku bulduk.

21 yılın son 15 ayında Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. Öncesinde yine pandemi, devamında rahatladık derken Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı.

Cumhurbaşkanımızın sayesinde tahıl koridoru sayesinde tekrar nefes aldık. Bakanlığımız önce orman y angınları ardından sel ve taşkınlar, bunların da üstesinden geldik diye düşünürken, tüm zamanların en büyük felaketi depremi 11 ilimiz yaşamış oldu. Doğal olarak da böyle bir farklı zamanlarda değil tamamı bir 15 ay içerisinde yaşanan olağanüstü süreci geride bırakmış olduk.

Kahramanmaraş halkı özellikle milletvekili seçiminde 5 milletvekili kardeşime Meclis yolunu açtı.

8 milletvekilinin olduğu Kahramanmaraş’ta 6 milletvekili Cumhur İttifakı’ndan seçilmiş oldu.

Biz burada 15 ay boyunca bunun 14 ayında sayın Bakanımızla birlikte çalıştık. Çok beğendiğim bir kardeşim, Allah’ın izni ile burada başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Epeyce bir mesafe kat edildi. Kendini hazırlamış yetkin bir ekip halihazırda zaten var. Bundan sonraki süreçte de geri kalan eksik işlerimizi de tamamlayarak biz 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bu yüzyıla bizi adım adım taşıyacak olan Kabine’nin yeni üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı Yardımcıları da dahil olmak üzere tamamının muvaffak olacaklarını bizim daha hızla hepimizin arzu ettiği muhasır medeniyetin üzerine çıkaracak bir süreci Kabine olarak yaşatacaklarına yürekten inanıyorum."

BAKAN YUMAKLI: TARIMDA ÜRETİMİN YÜZYILI BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bayrağı devralacağım sayın Bakanımla 14 aylık süreçte başarılı bir süreç geçirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Pek çok hayati projeyi başlattık. Bundan sonra bize düşen sayın Bakanımızla başlatılan projeyi tamamlamak ve yenilerini eklemektir. Sayın Bakanımın belirttiği şekilde küresel iklim değişikliğinden salgın hastalıklara kadar, savaşlardan çatışmalara kadar içinde bulunduğumuz dönem yeni normal olarak adlandırıldı. Bizler de Tarım ve Orman perspektifinden baktığımızda girdilerin tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük. Orman ve su vasfının korunmasıyla ilgili yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu gördük.

Bizler yapısal dönüşümü üretime gönül vermiş çiftçilerimizle kadın çiftçilerimizle, genç çiftçilerimizle birlikte tamamlayacağız. En önemlisi biz bu dönüşümü tarım ve orman ailesinin kıymetli fertleri ile başaracağız.

Yol haritamız bellidir. Üretimden tüketime yapısal reformları hayata geçireceğiz. Millileştirme adına adımlarımızı hızlandıracağız. Bu vesile ile tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum.

Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak yeni dönemde gözardı etmememiz gereken husus verimlilik ve kalite olacak. Tarımı bizler milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Şu anda hem ülkemizin hem dünyanın gündeminde. Politikalarımızı bu bilinçle oluşturuyoruz.

Sayın Bakanımıza tekraren hem bizim Bakanımızdı aynı zamanda hocamızdı kendisinden çok şey öğrendik, yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Halkımızı tüm kalbi duygularımla selamlıyorum."