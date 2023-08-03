Tarihi yapılar için çalışma başlatıldı! Bakan Ersoy detayları anlattı

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle; Çalışmalar dosyalar oluşturuluyor. Planlama ekibi oluşturuldu, bakanlık kontrolünde tasarım vakfı ve gönüllülerin destekleriyle oluşturuldu.

Hazırlanan plan çalışmaları bilim kurulu üyelerimizin de onayı alındıktan sonra çalışamalara geçiliyor. Ağustos ayı sonunda bu planı askıya çıkacak hale getiriyoruz.

Müdahale biçimleri aslında başka bir deyişle etaplama. Burası çok büyük bir alan ve yaşayan alan. Bilim Kurulu'yla ihya odaklarını belirliyoruz.

Kurtuluş Caddesi'nde yapı yükseklikleri düşürülecek. Sonrasında ikonik yapılarla birlikte Hatay'ı kapsayacak imar planı çalışmasını uygulayacağız. Arkeoloji, iklim, çevreye dikkat ediyoruz. Hedeflenen yerleşim dokusu Hatay'ın geçmiş hafızasını koruyacak şekilde.

Restorasyon çalışmalarına da başladık. Kültür Vakfı, Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ihale aşamasına geldi. 16 kültür varlığıyla ilgili restorasyon çalışması başladı. Bakanlığımız dışında özel mülkiyette olan kültür varlığıyla ilgili çalışma ve hibe programına başladık.

İbadethaneleri içeren bir projelendirme süreci. Projeye 3 milyon lira destek, uygulamaya geçince 25 milyon lira destek veriyoruz. Bunlar üst limitler. Turizm işletme belgeli yapılar için proje destek limiti 1,5 milyon, proje uygulama desteği 12,5 milyon lira olarak belirlendi. Konut için 750 bin, proje uygulama desteği de 5 milyon lira oldu. Şu ana kadar 279 başvuru var. Üst limitlerde yapı tamamen çökmüşse tamamı üst limit, tamamı yüzde 100 olarak değerlendiriliyor. Orta hasarsa yüzde 60, az hasarlıysa yüzde 40 olarak değerlendiriliyor.