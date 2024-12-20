Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla dayanıyor! Niğde'nin göz bebeği 'Tabal Krallığı'

2 bin 800 yıllık Tabal Krallığı Antik Kenti köylüler tarafından tesadüfen keşfediliyor. Kömürcü köyünde yaşayan Civan Ali tarafından 1932 yılında tesadüfen bulunan, 1933 yılında Remzi Oğuz Arık tarafından ilk bilimsel arkeolojik kazı çalışmalarına başlanılan antik kent, Geç Hiti dönemine ait bölgeye hakim olan bir şehir devleti olarak biliniyor.

Dıştan sur sistemiyle çerçevelenmiş Tabal Krallığı Antik Kenti'nde 3 metre genişliğinde 5 metre yüksekliğinde ve 3 tane de ana kapısı olan bir şehir inşa edilmiş.

Aslan heykelleriyle meşhur3 farklı zamanda arkeolojik kazı yapılan bölgede döneme ait bulunan aslan heykelleri gün yüzüne çıkarıldı. Tabal Krallığı'nın kalıntılarının bulunduğu antik kentte 1934 yılında yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen en önemli eser arasında yer alan çift başlı aslan heykeli ise Niğde Müzesi'nde sergileniyor.