Tarihi değirmenler dönüyor, mısır unu gurbet yollarına çıkıyor

Beldede yaşayan Elmas Dağ, değirmenlerin geçmişte çok daha yoğun kullanıldığını belirterek "Ben burada doğup büyüdüm. Eskiden bu değirmenlerde çok yoğunluk olurdu, mısır çok ekilirdi, ekmek yapılırdı. Şimdi eskisi gibi değil. İnsanlar azaldı, üretim de azaldı. Benim torunlarım, çocuklarım bu memlekette yaşamıyor; kimi İstanbul’da, kimi Bursa’da. Yanımda kimse yok. Burada öğüttüğüm mısırı yapıyorum, ihtiyacı kadarını onlara gönderiyorum. Zaman zaman yanıma geliyorlar ama çoğu gurbette" dedi.



Tarihi değirmenler onarılıyor

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ise tarihi değirmenlerin korunarak yaşatılmasının kültürel bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak "Beldede bulunan değirmenler hem üretime hem de geleneklerin sürdürülmesine katkı sunuyor.Beldemizde bulunan tarihi değirmenlerin bakım ve onarımlarını yaparak yaşatıyoruz. Halkımızın arazilerinde ürettiği mısırı burada öğütülüyor, ekmek yapılıyor. Eskiden beldemizde iki değirmen varmış. Bunlardan biri 1965 yılında yaşanan selde zarar görmüş. Şu anda kullanılan değirmen ‘Çiftçiler Değirmeni’ olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda bakım ve onarımını vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Bugün hala farklı köy ve mahallelerden gelen vatandaşlarımız burada ürünlerini öğütüyor" diye konuştu.