GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Tarihi bina alev alev yandı
ABONE OL

Tarihi bina alev alev yandı

Muğla’nın Milas ilçesinde tarihi ahşap bine çıkan yangın sonucu küle döndü.

24.07.2023 - 12:41 | | İHA
Tarihi bina alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol Selobaşı Caddesi’nde yer alan tarihi evde, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarihi binadaki yangını söndürürken, ev küle döndü. Ahşap olan tarihi evin, bir süre önce Valilik tarafından satın alınarak restore edilmek üzere işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme teklifi belli oldu! Memur-Sen'den ilk açıklama geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMemur ve memur emeklisine toplu sözleşme teklifi belli oldu! Memur-Sen'den ilk açıklama geldiHaberin Tüm Görselleri
Araba fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! En ucuzu 896 bin lira, İşte sıfır araba fiyatları...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAraba fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! En ucuzu 896 bin lira, İşte sıfır araba fiyatları...Haberin Tüm Görselleri
Borsa İstanbul'da üst üste 7 rekor birden kırıldı! Tarihi zirveye ulaştı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBorsa İstanbul'da üst üste 7 rekor birden kırıldı! Tarihi zirveye ulaştıHaberin Tüm Görselleri
Altın fiyatlarında son dakika sürprizi! İslam Memiş'in yeni tahmini dudak uçuklatacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatlarında son dakika sürprizi! İslam Memiş'in yeni tahmini dudak uçuklatacakHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta güvenlik korucumuz şehit oldu

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta güvenlik korucumuz şehit oldu

Kahreden olay! Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Cemal, boğuldu

Kahreden olay! Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Cemal, boğuldu

Altın fiyatlarında son dakika sürprizi! İslam Memiş'in yeni tahmini dudak uçuklatacak

Altın fiyatlarında son dakika sürprizi! İslam Memiş'in yeni tahmini dudak uçuklatacak