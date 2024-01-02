Tarih öğretmeni, 12 gün önce aldığı motosikletiyle kazada yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde meydana geldi. İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olan Süleyman Çabuk'un kullandığı 20 ADL 512 plakalı motosiklet, Denizli istikametine giderken tali yoldan caddeye kontrolsüz çıkan Çağla G. yönetimindeki 20 ABG 338 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Çabuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Çabuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Çağla G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Süleyman Çabuk'un cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak Çal ilçesinin Develler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Motosikletini 12 gün önce satın aldığı öğrenilen Süleyman Çabuk’un, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaktan dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.