BalÃ§ova ilÃ§esinde yaÅŸayan M.F., babasÄ± S.F. ile ona ait arsa iÃ§in kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat sÃ¶zleÅŸmesi iÃ§in anlaÅŸtÄ±. Arsaya 8 daireli apartman yapÄ±lÄ±p, daireler kiraya verildi. 4 daireye ait kira alan S.F., bir sÃ¼re hesabÄ±na para yatmayÄ±nca durumdan ÅŸÃ¼phelendi. Fransa'da yaÅŸayan S.F., yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma sonucu oÄŸlunun kiracÄ±lara daireleri satacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini, tapularÄ±n da kendi Ã¼zerine deÄŸil oÄŸlu M.F.'nin Ã¼zerine olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Okuma-yazma bilmeyen S.F., oÄŸlunun bu durumu fÄ±rsat bilip, arsayÄ± kendi Ã¼zerine geÃ§irdiÄŸi gerekÃ§esiyle konuyu avukatÄ± GÃ¼ney Ã‡aÄŸatay Ã–z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°zmir 3â€™Ã¼ncÃ¼ Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazÄ±lan dava dilekÃ§esinde M.F.'nin, babasÄ± S.F.'yi Ã§eÅŸitli yalanlarla kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, hukuka aykÄ±rÄ± satÄ±ÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, arsa Ã¼zerine inÅŸaat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, okuma-yazma bilmeyen S.F.'ye tapu Ã¶nÃ¼ndeki satÄ±ÅŸta iki tanÄ±k huzurunda imza yerine parmak basarak yapÄ±lmasÄ± gerekirken, M.F.'nin yÃ¶nlendirmesi ile her ÅŸeye 'Evet' dedirtilerek ÅŸekil ÅŸartlarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± savunuldu. KarÅŸÄ± tarafÄ±n cevap dilekÃ§esinde ise S.F.'nin tÃ¼m sÃ¼reÃ§ten haberdar olduÄŸu, herhangi bir kandÄ±rmacanÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.

'OKUR-YAZAR OLMADIÄžI KANAATÄ°NE VARILDI'

DilekÃ§eleri inceleyen Ä°zmir 3â€™Ã¼ncÃ¼ Asliye Hukuk Mahkemesi, davanÄ±n hile iddiasÄ±na dayalÄ± tapu iptal ve tescil istemine iliÅŸkin olduÄŸunu belirterek, taraflardan biri diÄŸer tarafÄ±n kasÄ±tlÄ± aldatmasÄ±yla sÃ¶zleÅŸme yapmaya yÃ¶neltilmiÅŸse de aldatÄ±lan taraf iÃ§in sÃ¶zleÅŸmenin baÄŸlayÄ±cÄ± sayÄ±lamayacaÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. 2016 tarihli araÃ§ taÅŸÄ±t sÃ¶zleÅŸmesinde davacÄ±nÄ±n okuryazar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilgili noter tarafÄ±ndan belirlenerek iki tanÄ±k huzurunda bu satÄ±ÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin imzalandÄ±ÄŸÄ±, S.F. tarafÄ±ndan sunulan 08/09/2020 tarihli dÃ¼zenleme ÅŸeklindeki parmak izi ve mÃ¼hÃ¼r beyannamesi ve dinlenen tanÄ±k beyanlarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda davacÄ±nÄ±n okuryazar olmadÄ±ÄŸÄ± kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã–te yandan mahkeme, deliller ve ifadeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda taraflar arasÄ±nda kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat sÃ¶zleÅŸmesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼neÂ de karar verdi. Dosyada mevcut tÃ¼m bilgi ve belgeler ile dinlenen tanÄ±k beyanlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda mahkeme, apartmandaki 4 dairedeki tapu kaydÄ±nÄ±n iptaline, S.F. adÄ±na tapuya kayÄ±t ve tesciline karar verdi.

'KANDIRILDIÄžINI TAPUDA ANLAMIÅž'

KararÄ± deÄŸerlendiren avukat GÃ¼ney Ã‡aÄŸatay Ã–z, "MÃ¼vekkilimin sÃ¶z konusu tapu kaydÄ± hariÃ§ resmi kurumlardaki evraklarÄ±nda parmak bastÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahkemece Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istenen lisans bilgilerinde herhangi bir mezuniyeti olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. TanÄ±k beyanlarÄ± da bunlarÄ± destekledi. Tapunun devredilmesi esnasÄ±nda M.F. mÃ¼vekkilimize 'Okudum' yazan bir kaÄŸÄ±t verip 'Bunu taklit et' demiÅŸ. Bu yÃ¼zden de oradaki memur tarafÄ±ndan okuma-yazma bilmediÄŸi anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. KandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gidince Ã¶ÄŸreniyor. Biz de olayÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±k ve mahkeme 4 daireyi S.F. adÄ±na tescil ve kayÄ±t yaptÄ±" ifadelerini kullandÄ±.Â

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