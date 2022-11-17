Taksim saldırısıyla ilgili dikkat çeken ABD detayı

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısını, bombalı çantayı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir’in üzerinden çıkan biri ABD menşeli üç GSM hattındaki arama kaydı ve mesajlar aydınlatacak.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; teröristin ABD menşeli hattın kendisine Ayn El Arap’taki (Kobani) kamptan ayrılırken terör örgütü mensuplarınca verildiğini ve örgütün Suriye’deki mensuplarıyla bu hat üzerinden görüştüklerini ifade ettiği öğrenildi. Albashir, ifadesinde, bombalı eylem talimatını ‘Hacı’ kod adlı PKK/YPG’li teröristten aldığını söyledi.

KARI-KOCA GİBİ

Terörist Ahlam Albashir’in patlama öncesi ve sonrasına ait görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda teröristin çantayla patlama noktasında 40 dakika oturup beklediği, buradan ayrılmasından 2-3 dakika sonra ise patlamanın gerçekleştiği görülüyor. Terörist Albashir, yapılan kamera kayıtlı ön mülakatta, saldırı talimatını Ayn El Arap’ta (Kobani) bulunan terör örgütü PYD/YPG kampında bulunduğu sırada kendisine istihbarat eğitimi verip yetiştiren örgütün kamp komutanından aldığını anlattı.

Talimatı gerçekleştirmek üzere temmuz ayında Bilal Hassan isimli örgüt mensubuyla Afrin üzerinden karı-koca görünümünde kaçak yollarla Türkiye’ye geldiğini söyleyen terörist, bombanın kendilerine İstanbul’da örgütün lojistiktikçileri tarafından getirildiğini, bomba düzeneğini Bilal Hassan’ın hazırladığını ifade etti.

Teröristin patlama öncesi ve sonrasında sürekli telefonla görüştüğü ve yönlendirildiği belirlendi. Teröristin üzerinde ve kaldığı adreslerde yapılan aramalarda üç ayrı GSM hattı ele geçirildi. Albashir’in, üç GSM hattının kendisi tarafından kullanıldığını da kabul ettiği öğrenildi. Teröristin kullandığı ABD menşeli hattın kendisine Ayn El Arap’taki kamptan ayrılırken örgüt mensuplarınca verildiğini ve örgütün Suriye’deki mensuplarıyla bu hat üzerinden görüştüklerini ifade ettiği öğrenildi.

"HACI PATLAT DEDİ"

Albashir’in resmî sorgusunda ise “Türkiye’ye yönelik bombalı eylem talimatını ‘Hacı’ kod adlı PKK/YPG’li terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım” dediği öğrenildi. Bu arada failleri yurt dışına kaçırmak için örgüt tarafından görevlendirilen Ammar Jarkas’ın, saldırının Türkiye’deki organizatörü Bilal Hassan’ı sınıra götürüp Bulgaristan’a kaçırdığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan 50 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken, gözaltına alınanlar arasında Albashir’ın olaydan sonra yakalandığı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki evin sahibinin de olduğu belirtildi. Söz konusu ev sahibinin Ammar Jarkas’ın annesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan saldırı sonrasında kaçarken elinde gül bulunduğu gözlenen teröristin, gülü bombayı bıraktığı bankın yanında beklerken gül satan bir kişiden ısrar üzerine dikkat çekmemek için aldığı ortaya çıktı.

TELEFON TRAFİĞİ SON ÜÇ GÜNDE ARTMIŞ

Ele geçen üç GSM hattı ile diğer şüphelilere ait dijital deliller, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından inceleniyor. Terör örgütü mensupları ile eylemi gerçekleştirenler arasındaki telefon trafiği ve yazılı mesajlaşmaların eyleme üç gün kala arttığı tespit edildi. Gelen talimat üzerine de eylemin yerini ve saatini kararlaştırdıkları belirtildi.

Bu arada Ahlam Albasir’in yakalandığı esnada özel çantasından 300 bin liraya yakın döviz ve altın ile Suriye devletine ait kendi adına düzenlenmiş orijinal pasaport ele geçirildiği öğrenildi. Yapılan fiziki kontrol ve muayenelerinde ise 1999 Halep doğumlu teröristin kolunda Ezidilerce kutsal kabul edilen bir dövme figürü bulunduğu da tespit edildi.