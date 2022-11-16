Teröristin yakalandığı evin sahibi gözaltında; Güllerin sırrı çözüldü

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından terörist kadın Ahlam Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

BOMBALI SALDIRGANIN ELİNDEKİ GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan terörist Ahlam Albashır'in olaydan sonra kaçarken elindeki güllerin de sırrı çözüldü. Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.

ÇİÇEKÇİ: ÇİÇEKLERDEN BİRİNİ BENDEN ALDI

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir'in elindeki güllerden birini kendisinden aldığını öne süren çiçekçi, "Bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, 'Halas' dedi" diye konuştu. Taksim Meydanı'ndaki çiçekçinin polis ifadesini de aldığını öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elindeki güller dikkat çekmişti. Teröristin elindeki güllerden birini oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı belirtildi. Diğer gülü ise Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçinin sattığı öne sürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu çiçekçi Eyüp Kızılaev , "Saat 15.00-15.30 arası civarındaydı. Arkadaşımla birlikte içeride oturuyordum. Önce gelip çiçeğe baktı. 'How much' dedi. Benden çiçeği istedi, ona bir tane gül verdim bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Gülü aldı gitti. Burası turistlik bir yer olduğu için normalde buraya çeşit çeşit insan gelir. O gözle baktığımız için farklı bir şey göremedik. Sonuçta alnında yazmıyor. Bu şekilde yanımıza kadar sokuluyorlar aslında bizim de can güvenliğimiz yok" dedi.

"HEM ARAPÇA HEM İNGİLİZCE KONUŞTU"

Kızılaev, teröristin Arapça ve İngilizce konuştuğunu ifade ederek, "Kıyafeti normaldi, başı kapalıydı türban takmıştı. Zaten o kadar dikkat etmedik. Zaten bütün kamera kayıtlarında var. Benden sadece bir gül aldı. Hem Arapça hem İngilizce konuştu. Para üstünü almayınca Arapça 'Halas' dedi. Ben o an içeride telefonla uğraşıyordum. Normalde müşteriler geldiği zaman detaylı sorarlardı bu fiyat konusu dışında çok bir şey sormadı" diye konuştu.