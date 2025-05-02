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Taksici sahte taksi avında! Uygulamadan çağırdı, sürücüsünü polise teslim etti

02.05.2025 - 16:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)

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Bursa'da, uygulama üzerinden çağırdığı araca yolcu olarak binen taksici, sürücüyü polis ekiplerine teslim etmeye götürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı. Sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesilirken, araç da trafikten 60 gün menedildi.

Nilüfer ilçesinde bir taksici, uygulama üzerinden araç çağırdı. Çağırdığı noktaya gelen U.Ş.'nin kullandığı araca müşteri gibi binen taksici, onu polis noktasına götürdü.

Taksici sahte taksi avında Uygulamadan çağırdı, sürücüsünü polise teslim etti

Taksici, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde taksicinin, “Arkadaşı uygulama üzerinden çağırdım. Birazdan bizi suçüstü yapacaklar. Herhangi bir zorlama yoktur. Ben de araca bindim” dedi. Sürücün ise “Tamam ağabey” dediği görüldü.

Taksici sahte taksi avında Uygulamadan çağırdı, sürücüsünü polise teslim etti

Polis, sürücüye 46 bin 392 TL ceza uyguladı, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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