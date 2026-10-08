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Bandırma'da yağ fabrikasında korkutan yangın

08.10.2026 - 00:57Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Bandırma'da yağ fabrikasında korkutan yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda büyük çaplı yangın çıktı.

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Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılacağı öğrenildi.

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