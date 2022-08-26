Tahıl yüklü 5 gemi Ukrayna’ya doğru hareket etti! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
26.08.2022 - 09:40 |
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti" denildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.
Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti.#MSB