Tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti! MSB duyurdu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti" denildi.

Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. #MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022