Tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.
08.09.2022 - 09:57 | | DHA
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti" denildi.
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. #MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022