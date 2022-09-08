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Tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

08.09.2022 - 09:57 | | DHA
Tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti! MSB duyurdu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti" denildi.

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