Tahıl koridoruyla ilgili flaş açıklama: En kısa zamanda...

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" denildi.