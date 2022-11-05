GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü
HaberlerGündem Haberleri Tadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü
ABONE OL

Tadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsündeki 7 metre derinliğindeki boş su kuyusunun tadilat çalışmalarını izleyen Murat Ergir Yürek, dengesini kaybedip, kuyuya düşerek yaralandı.

05.11.2022 - 19:50 |
Tadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

-Olay, bugün Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü içerisindeki su kuyusunda meydana geldi. 7 metre derinliğinde 5 metre genişliğindeki boş su kuyusunun tadilatını izleyen Murat Ergir Yürek, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Kuyuda çalışan işçilerin bilgi vermesi üzerine Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye Müdürü Seccet Karadağ ile görevliler, kuyuya inerek yaralıyı halata bağladıkları sedyeyle çıkardı. 

Tadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

Sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Ergir Yürekin kalça ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi.

Tadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

GÜNCEL HABERLER

Yolcunun şakası uçakta paniğe neden oldu: Yere atsam patlar!

Yolcunun şakası uçakta paniğe neden oldu: Yere atsam patlar!

Tadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

Tadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

Polis merkezinde tartıştığı polisi tabancayla ayağından vurdu

Polis merkezinde tartıştığı polisi tabancayla ayağından vurdu