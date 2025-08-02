T.C. no ile hastane randevu alma işlemi nasıl yapılır?

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T.C. kimlik numarası ile hastane randevu alma işlemi, Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve vatandaşların kamu veya özel hastanelerde dijital ortamda randevu alabilmesini sağlayan bir uygulama. Bu sistem, hasta yoğunluğunu dengeli dağıtmak, bekleme sürelerini azaltmak ve sağlık kurumlarındaki işleyişi daha verimli hale getirmek amacıyla hayata geçirildi. T.C. kimlik numarası, randevu işlemlerinde güvenli bir şekilde kimlik doğrulama sağlayarak, vatandaşların kendilerine uygun tarih ve saatleri seçmesine olanak tanıyor.

T.C. no ile hastane randevu alma

T.C. kimlik no ile bir hastaneden randevu alma işlemi, bunu ilk kez yapacaklar için biraz kafa karıştırıcı olsa da aslında oldukça kolay. Bunun için resmi Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) web sitesini ziyaret etmeli ve ilgili adımları takip etmelisiniz. Bunlar:

MHRS web sitesine giriş yapın

Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan tarayıcınızı açın ve https://www.mhrs.gov.tr/vatandas/ adresine gidin.

Giriş yapın veya üye olun

E-Devlet ile giriş yapmak için;

" E-Devlet ile Giriş Yap " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. E-Devlet şifreniz veya mobil imzanızla giriş yapın.

T.C. kimlik no (MHRS şifresi) ile giriş yapmak için;

Daha önce MHRS şifresi oluşturduysanız, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Yeni bir kullanıcıysanız;

Üye Ol yazılı seçeneğe tıklayın ve üyelik işlemini gerçekleştirin.

Randevu alma sayfasına geçin

Giriş yaptıktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayın.

Randevu bilgilerini girin

Hizmet türü: Muayene, tahlil, aşı vb. seçeneklerden birini seçin.

Muayene, tahlil, aşı vb. seçeneklerden birini seçin. Kurum türü: Hastane, Aile Sağlığı Merkezi (ASM), poliklinik gibi seçeneklerden uygun olanı seçin.

Hastane, Aile Sağlığı Merkezi (ASM), poliklinik gibi seçeneklerden uygun olanı seçin. İl/İlçe: Bulunduğunuz şehir ve ilçeyi seçin.

Bulunduğunuz şehir ve ilçeyi seçin. Kurum adı: Randevu almak istediğiniz hastane veya sağlık kuruluşunu seçin.

Randevu almak istediğiniz hastane veya sağlık kuruluşunu seçin. Bölüm/Klinik: Dahiliye, KBB, Göz Hastalıkları gibi gitmek istediğiniz bölümü seçin.

Dahiliye, KBB, Göz Hastalıkları gibi gitmek istediğiniz bölümü seçin. Doktor seçimi (isteğe bağlı): Doktor seçebilir veya sistemin atadığı doktordan randevu alabilirsiniz.

Tarih ve saat seçimi

Açılan ekranda uygun tarih ve saat aralıklarını görüntüleyin.

Size uygun bir zaman dilimini seçin.

Randevuyu onaylayın

Randevu bilgilerini kontrol edip "Randevu Oluştur" butonuna basarak onaylayın.

Randevu bilgilerini kaydedin

Son olarak randevu detayları ekranda görünecek. Dilerseniz yazdırabilir veya cep telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Randevu iptali için MHRS üzerinden "Randevu İptal" seçeneği ile oluşturduğunuz randevuyu iptal edebilirsiniz.