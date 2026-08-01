GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSusurluk’ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
HaberlerGündem Haberleri Susurluk’ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Susurluk’ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

01.08.2026 - 18:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: Muhammet SEZGİN-Kamera: KEPSUT (Balıkesir), (DHA)

Susurluk’ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Balıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan ve 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Balıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan ve 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi. Yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABER

Hakkari’de iki mevsim bir arada: Ağustos ayında metrelerce yükseklikteki kar tünelleri ziyaretcilerini ağırlıyor
Hakkari’de iki mevsim bir arada: Ağustos ayında metrelerce yükseklikteki kar tünelleri ziyaretcilerini ağırlıyor

Güncel Haberler

Susurluk’ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
#Gündem

Susurluk’ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Hakkari’de iki mevsim bir arada: Ağustos ayında metrelerce yükseklikteki kar tünelleri ziyaretcilerini ağırlıyor
#Gündem

Hakkari’de iki mevsim bir arada: Ağustos ayında metrelerce yükseklikteki kar tünelleri ziyaretcilerini ağırlıyor

TCMB'den döviz kararı: Dönüşüm desteğinde süre ve kurallar değişti!
#Ekonomi

TCMB'den döviz kararı: Dönüşüm desteğinde süre ve kurallar değişti!