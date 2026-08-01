Hakkari’de iki mevsim bir arada: Ağustos ayında metrelerce yükseklikteki kar tünelleri ziyaretcilerini ağırlıyor

5

"Ağustos ayında iki mevsimi bir arada yaşıyoruz"



Bölgedeki kar tünellerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçenin zengin coğrafi yapısına dikkat çekerek, "Ülkemizin dört bir yanında yaz sıcakları hâkimken, Yüksekova’mızda bugün adeta iki mevsimi bir arada yaşıyoruz.