Şuşa Beyannamesi Resmî Gazete'de! Türkiye ile Azerbaycan arasında...
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete'de yayımlandı.
14.02.2022 - 01:19 |
Türkiye ile Azerbaycan arasında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:
"15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."