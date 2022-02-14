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Şuşa Beyannamesi Resmî Gazete'de! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete'de yayımlandı.

14.02.2022 - 01:19 |
Şuşa Beyannamesi Resmî Gazete'de! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Türkiye ile Azerbaycan arasında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:

"15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

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