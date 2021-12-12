Survivor All Star 2022 kadrosunu Acun Ilıcalı açıkladı. Geçmiş sezonlarda başarılı pek çok yarışmacı kadroda yer aldı. Survivor 2022’nin iddialı isimlerinden biri de Aycan Yanaç. Peki, , Survivor Aycan Yanaç kimdir? Survivor 2022 yarışmacısı Aycan Yanaç kaç yaşında nereli? Survivor Aycan’ın hayatı!

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 doğumlu şu anda 1. FC Nürnberg II için Alman "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'nda oynayan bir Türk-Alman kadın futboludur. Türkiye kadın U-19 milli takımında oynadı ve şu anda Türkiye kadın milli takımının bir üyesi...

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde, Göçmen anne ve babadan dünyaya geldi.

Yanac ileri pozisyonda oynuyor. Temmuz 2015'te Yanac, 1. FC Nürnberg'den Frauen-Regionalliga Süd'de (Güney Kadınlar Bölgesel Ligi) oynayan SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer oldu.

2014–15 ve 2015–16 sezonlarında on bir maç oynadı ve üç gol attı. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri döndü. Şu anda 1. FC Nürnberg II ile birlikte "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'da oynuyor.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.