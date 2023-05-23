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Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

23.05.2023 - 14:20 |
Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörü kaynağında kurutma stratejisi uyguladıklarını belirterek şunları kaydetti: Terörle mücadele artan tempoyla devam ediyor. Terörü kaynağında kurutma stratejisini uyguluyoruz. Son bir ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece de Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi.

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