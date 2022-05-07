Suriyeliler geri dönüyor mu? Suriyeliler ne zaman geldi, kaç yıldır Türkiye’de? Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması!

Göç ve mülteci sorunu son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilişki açıklama yaptı. Akar açıklamasında Suriyelilerin geri dönüşlerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, Suriyeliler geri dönüyor mu?

SURİYELİLER GERİ DÖNÜYOR MU?

Göç ve mülteci sorununa ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Akar, geri dönüşler için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Mersin'de Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni’ne katıldı.

Bakan Akar, hudut güvenliğine değinerek, "Mehmetçik, ‘hudut namustur’ anlayışla gece-gündüz demeden mücadelesini büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla sürdürüyor. Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef bazıları gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar. Hudutların korunması milli bir meseledir. Bunun herkes tarafından anlaşılması lazım. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor. Yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor. Mehmetçiğin tek beklentisi hudutlarda kahramanca ve fedakarca yapılan faaliyetlere, emeğine saygı gösterilmesidir. Tek isteğimiz bu. Yalan haberler, sahte videolar, dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve bunlara karşı gerçekleri görebilmeli" dedi.

'HUDUTLARIMIZDA 2 BİN 65 KİŞİ YAKALANDI'

Bakan Akar, yıl başından bugüne kadar hudutlarda 2 bin 65 kişinin yakalandığını, 132 bin 473 kişinin engellendiğini söyledi. Akar, hudutlarda birlik sayısı, altyapı, araç gereç, donanım bakımından Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerinin alındığını vurguladı. Bazı basın yayın organlarında hudut tedbirlerine yönelik yer alan yorumları da eleştiren Akar, "Bazıları gerçekleri bilmeden, 20-30 sene önceki konulardan bahsediyorlar. Bu yanlıştır. Hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu büyük ve gelişmiş imkanların sağlanmasından dolayı milletimize, devletimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ İÇİN HER TÜRLÜ ÇABA GÖSTERİLİYOR'

Bakan Akar, Mart 2011’den bu yana Suriye’de devam eden iç savaşta 1 milyondan fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini, 7 milyondan fazla kişinin evlerini, topraklarını terk ettiğini söyledi. Söz konusu insanların çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldığını aktaran Akar, "Bunlardan bir kısmı da hem rejimin hem de terör örgütlerinin zulmünden kaçmak, canlarını kurtarmak için Türkiye’ye geldi. Güvenliklerinden emin olduklarında bunlar dönecekler. Zaten dönmeye de başladılar. Suriye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden, teröristten arındırılmış bölgesinde yaklaşık 5 milyon Suriyeli bulunmakta. Türkiye’de daha önce 4 milyon civarında Suriyeli vardı. Son zamanlardaki dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli, Türkiye’de bulunmaktadır. Sığınmacıların BM kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Bu insani bir durumdur" dedi.

'TÜRKİYE KENDİNE YAKIŞANI YAPMAKTADIR'

Bakan Akar, bu konunun siyasi tartışma yapılmaması gerektiğini işaret ederek, "Türkiye tarih boyunca daima mazlumun mağdurun yanında, onlarla birlikte olmuştur. Şu anda da Türkiye kendine yakışanı yapmaktadır. Milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde bu insanlara karşı insani, vicdani ve hukuki görevlerimizi uluslararası kurum ve kuruluşlarla bugüne kadar koordineli olarak yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"1 MİLYON GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞTE SON AŞAMAYA GELİNDİ"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı "Uzun süredir çalışmaları devam eden, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak olan çalışmalar son aşamaya gelmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital altyapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor. Türkiye'de kaç düzenli göçmen var, kaç ikamet izinli var, veya kaç düzensiz göçmen yakalanmış, sistem bunu otomatik olarak hesaplar ve hatasız şekilde bize gösterir. Kimse kusura bakmasın, elinde böyle bir sistem olmayan birisinin ister parti başkanı olsun, ister milletvekili, ister tıp profesörü olsun, Türkiye'deki göçmen sayısıyla ilgili verdiği bilgi, hayal ürünüdür. Biz idare olarak 'Türkiye'de şu kadar göçmen var' dediğimizde bunları isim isim sayabiliriz" dedi.

SURİYELİLER NE ZAMAN GELDİ, KAÇ YILDIR TÜRKİYE’DE?

Suriyelilerin Türkiye'ye ilk kitlesel göçü 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı sonucunda meydana geldi ve bu yılın Nisan ayında ilk mülteci kafilesi ülkeye giriş yaptı. Ekim 2012'de ülkedeki Suriyeli sayısı 100 bine ulaştı.