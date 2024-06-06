Suriye’de terör örgütü YPG'nin sözde seçimi erteledi! MSB'den açıklama geldi

Güvenlik kaynaklarından gelen açıklamada, 'PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı sözde yerel seçim ertelendi.' ifadeleri kullandıldı.

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütünün uzantısı PYD/YPG, 2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararına karşı şekilde yasa dışı yerel seçim çağrısında bulunmuştu. Güvenlik kaynakları, bunu PYD/YPG'nin kendisine Fırat Nehri’nin doğusunda meşruiyet kazandırma çabası olarak değerlendirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ SÖZDE YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye’nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili, “Konuyla ilgili Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz” ifadesini kullandı.