Suriye'de tarihi gün! Halk Emevi Camisi'nde cuma namazı kıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camisi'ne akın etti. Binlerce kişi caminin avlusunda ve çevresinde saf tutarak cuma namazını kıldı. Suriyeliler, namazın ardından tekbirler getirerek ülkenin esaretten kurtuluşu kutladı. Suriye'nin yeni bayrağının dalgalandığı cami avlusunda muhalif askerler de sloganlar eşliğinde ülkenin özgürleştiğini tüm dünyaya duyurdu.

REJİMİN ÇÖKÜŞÜ

Muhalifler, İdlib'in güneyindeki bölgelere saldırıları artıran rejim güçlerine karşı 27 Kasım'da devrim yürüyüşü başlattı. 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçiren muhalif gruplar, aynı gün İdlib genelinde de kontrolü sağladı.

Esed'in ordusuna karşı ilerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler, kilit noktaları ele geçirdi. 8 Aralık'ta kontrolü kaybeden Esed rejimi düştü.

GEÇİCİ BAŞBAKAN CAMİDE KONUŞMA YAPTI

Suriye'deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir, Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Avlunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu.

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"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ, YAŞASIN TÜRKİYE"

Emevi Camii'nde TRT mikrofununa konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu.