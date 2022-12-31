Suriye için diplomasi trafiği! Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanları görüşmesi ocak ayının 2. yarısında olsun' dedik. Adres Moskova ya da üçüncü bir ülke olabilir" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ BUNDAN SONRA GÜÇLENEEREK DEVAM EDEBİLİR"

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının Moskova’daki görüşmesinin perde arkasını anlatmıştı. Suriye tarafının Türkiye ile görüşmeye olumlu ve istekli baktığını belirten Akar “Süreç bundan sonra güçlenerek devam edebilir” demişti.

11 YIL SONRA İLK TEMAS11 YIL SONRA İLK TEMAS

Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk üst düzey temas geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üçlü görüşme kapsamında Rusya'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.