Süper Loto'nun büyük ikramiyesi Antalya'ya isabet etti

Süper Loto'nun 1 Haziran 2025 tarihli çekilişinde 66 milyon 439 bin 730 TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği kupon, Alanya'nın Saray Mahallesi Sugözü Caddesi'ndeki Banko Şans Oyunları İddaa & Milli Piyango Bayii'nden oynandı. Bayinin ortağı Nazım Erkek, yaklaşık 15 yıldır bayilik yaptıklarını ve bayi olarak ilk kez bu kadar yüksek bir meblağda ikramiye verdiklerini söyledi.

'İNŞALLAH İHTİYAÇ SAHİBİ BİR MÜŞTERİMİZ KAZANMIŞTIR'

Bayiye sürekli gelen müşterileri olduğunu vurgulayan Nazım Erkek, "Müşterilerimiz genelde sadık. İnşallah ihtiyaç sahibi bir müşterimize çıkmıştır. Biz de kendisiyle görüşmek isteriz. Biz de şanslı bir bayi olabiliriz" diye konuştu.

'BAYİMİZDEN BU KADAR BÜYÜK BİR İKRAMİYE İLK KEZ ÇIKTI'

Bayi tarihinde ilk kez bu denli yüksek bir ikramiye çıktığını belirten Erkek, "Bayimizden daha önce hiç bu kadar büyük miktarda ikramiye çıkmamıştı. 5 tutturan müşterilerimiz vardı. 10-15'i geçmiştir. Hep yaklaşmışlardı. Bugüne kısmetmiş. Şanslı müşterimizi tebrik ediyoruz" dedi.

'BAYİMİZE İLGİ ARTACAKTIR'

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66 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasının işlerine olumlu yansıyacağını da kaydeden Nazım Erkek, "Tabii bir ilgi olacaktır. Talihlimize sağlıklı günlerde, iyi günlerde harcamasını diliyoruz. Herkesin şansı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.