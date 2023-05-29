Süleyman Soylu: Milletimiz var olsun

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıldönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Camii avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyaret etti. Bakan Soylu’ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1. Ordu Komutan Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti. Bakan Soylu, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti. Süleyman Soylu türbe ziyaretinin ardından bir açıklama yaptı.

“MİLLETİMİZ VAR OLSUN"

Seçimlerle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ Biz sabah Ayasofya Camii'nde hocam Allah razı olsun Fethin 570. yılı münasebetiyle sabah namazını orada kıldık. Dualar ettik, Allah'ımıza şükrettik. Bugün de yine o büyük komutanın huzurundayız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurundayız. Hem Fatih Sultan Mehmet Han'ı, hem o fethi gerçekleştiren bütün ecdadımıza, aynı zamanda fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerine ve huzurunda bulunduğumuz Eyüp Sultan Hazretlerine dua ettik. Allah'a şükürler olsun her şey için söylenecek tek cümle budur. Milletimiz var olsun" diyerek türbeden ayrıldı. Vatandaşlarda türbe içerisinde Kuran’ı Kerim okuyarak dualar etti. Vatandaşlara türbe ziyareti sonrasında şerbet dağıtıldı. (DHA)