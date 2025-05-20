Süleyman Demirel hatıra fotoğraf müzesi Eğirdir'de açıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan Süleyman Demirel Hatıra Fotoğraf Müzesi'nin açılışına Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. İlyas Devran Çelik, emekli öğretim görevlisi Muharrem Zafer Çağlar, SDÜ eski Rektörü Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı ve davetliler katıldı.

MYO Müdürü Doç. Dr. İlyas Devran Çelik, "Bu müze yalnızca bir anı köşesi değil, aynı zamanda Süleyman Demirel'in vizyonunun ve yükseköğretime katkısının bir belgesi niteliğindedir. Öğrencilerimiz ve tüm ziyaretçiler için öğretici bir durak olacaktır" dedi.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, "Sayın Demirel, bu üniversiteye sadece adını değil, ruhunu da vermiştir. Onun eğitim ve kalkınma vizyonunu yaşatmak bizlerin sorumluluğudur" diye konuştu.

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Kaymakam Ömer Çimşit, "Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'in memleketine ve milletine hizmet anlayışını yeni nesillere aktarmak açısından bu tür girişimler çok kıymetlidir" dedi.

Belediye Başkanı Sayın Mustafa Özer de "Eğirdir için bir onur kaynağı olan bu müzenin, ilçemizin kültürel zenginliğine katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Süleyman Demirel'in yaşamından kesitler sunan çok sayıda belgesel nitelikli fotoğrafın yer aldığı müzenin açılışı yapıldı.