Sular dondu, araçlar çalışmadı! Sibirya soğukları devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İlçede termometreler 23 dereceyi gösterdi.

Altınyayla eksi 23 derece ile iki gün üst üste Türkiye’nin en soğuk noktası oldu. İlçede adeta hayat dondu. Her yerde buz sarkıtları oluştu, araçlar çalışmadı. Suya dair ne varsa dondu. Ağaçlarda ise kırağılar oluştu.

KAYSERİ DE DONUYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesi Kayseri oldu. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyünde hava sıcaklığı - 22,7 olarak ölçüldü. En soğuk bölgesi ise 23,2 ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi olurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının bir süre mevsim normallerinin altında devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ise; Kayseri'de meydana gelebilecek don olaylarına karşı vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyardı. Öte yandan Kayseri'de en soğuk diğer yerler ise şöyle;

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Tomarza - 20.7, Sarız - 16.7, Akkışla - 16.6, Bünyan - 13.7, Talas Kamber Köyü - 12.9, Sarıoğlan - 11.9, Özvatan - 10.7.