Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişi aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören İrfan S., yardım etmek amacıyla suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan İrfan S. gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan İrfan S.'nin bulunması için dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. İrfan S.'nin kurtardığı çocuk ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.