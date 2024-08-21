M-Çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzer ve nadiren ölümcül viral bir zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs) olmakla birlikte insandan insana da bulaşabilmektedir. Maymun Çiçeği belirtileri genellikle: ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve sırt ağrısı, büyümüş lenf nodları, solunum sistemi semptomları (ör; boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük) ve hastalığa özgü karakteristik cilt döküntüleri şeklindedir. Peki, Suçiçeği geçirenler maymun çiçeği olur mu? Suçiçeği aşısı maymun çiçeğinden korur mu?

Maymun çiçeği virüsü, çiçek virüsü ile aynı aileden gelir (orthopoxvirus) ve enfekte hayvanlardan insanlara bulaşır. İnsandan insana bulaşması ise uzun süreli yüz yüze temas veya vücut sıvılarıyla temas yoluyla gerçekleşebilir.

1796 yılında İngiliz doktor Edward Jenner tarafından geliştirilen çiçek aşısının üretimi, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1980 yılında çiçek hastalığının dünya genelinde sona erdiğini ilan etmesiyle birlikte sonlandırıldı.

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Çiçek aşısı ve su çiçeği aşısı tamamen farklı hastalıklara karşı uygulanıyor. Çiçek aşısı, variola virüsünün sebep olduğu çiçek hastalığına karşı koruma sağlarken su çiçeği aşısı, varicella zoster virüsünün neden olduğu kaşıntı ve döküntülerle belirti gösteren hastalığa karşı bağışıklık sağlıyor.

Sığır çiçeği, 20. yüzyılda modern çiçek aşısı ortaya çıkana kadar doğal bir aşı görevi gördü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1958 yılından 1977 yılına kadar çiçek hastalığını ortadan kaldıran küresel bir aşılama kampanyası yürütmüş ve çiçek hastalığını ortadan kaldırılan tek insan hastalığı haline getirmiştir. Artık halka rutin çiçek aşısı yapılmasa da aşı biyoterörizm, biyolojik savaş ve mpox'a karşı korunmak için hala üretilir.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika'daki tecrübelerden yola çıkarak çiçek aşısının Mpox'dan yüzde 85 kadar koruma sağlayacağı biliniyor. Ama çiçek aşısı 1980'den beri uygulanmamaktadır.