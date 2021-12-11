Subay ve astsubay aday alım yönetmeliğinde düzenleme

MSB tarafından, ‘Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınlandı. Önceden ‘Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak’ ifadesinin yer aldığı madde ikiye ayrıldı.

Maddenin yeni halinde şu ifadeler yer aldı: "Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak. Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak."

MSB SADECE İKİ MADDEYE BÖLÜNDÜ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, askeri öğrenci alımına ilişkin yeni düzenleme yapılmadığını bildirdi. Bakanlık kaynakları, 'MSB'den cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberlere ilişkin olarak 'Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 'Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ve 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, haberde yer aldığı gibi yeni yapılan düzenleme bulunmadığını vurgulayan bakanlık kaynakları, daha önce tek bentteki hükmün 2 bentte tekrar aynı şekilde düzenlendiğini kaydetti. Yönetmeliklerin, dış kaynaktan subay ve astsubay alımına ilişkin hususlara yönelik düzenlemenin bu maddelere atıfla yapılabilmesi için hazırlanan teknik düzenleme olduğunu kaydeden bakanlık kaynakları, "Haberin başlığı gerçekleri çarpıtma, yalan ve iftiralar ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak amacını taşımaktadır. Haber içeriği de bu durumu açıkça ortaya koymaktadır" denildi

İşte o yönetmelikteki değişikliğin tam metni...

Milli Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERİ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI

VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN

YETİŞEN SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

i) Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karıkoca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

"i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak."

"j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak."

"f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Muvazzaf Subay Olur" raporu almak."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak."

"f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Muvazzaf Astsubay Olur" raporu almak."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.