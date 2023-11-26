GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Su borusu patladı, yollar nehre döndü
ABONE OL

Su borusu patladı, yollar nehre döndü

Adana’da su borusu aynı yerde ikinci kez patlayınca yollar nehre döndü.

26.11.2023 - 18:01 | | İHA
Su borusu patladı, yollar nehre döndü

Çukurova ilçesine bağlı Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda bir hafta içerisinde aynı bölgede 2. kez içme suyu borusu patladı. Borunun patlamasıyla, ana arter ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler araçlarını kullanırken güçlük çekmeye başladı. Borunun patlamasının yağmurun yağdığı ana denk gelmesi bulvarı tamamen kullanılmaz hale getirdi. Ekiplerin tamir çalışmaları sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Su borusu patladı, yollar nehre döndü

Su borusu patladı, yollar nehre döndü

Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı

Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu tüm emekliler alacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu tüm emekliler alacak