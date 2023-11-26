Su borusu patladı, yollar nehre döndü
Adana’da su borusu aynı yerde ikinci kez patlayınca yollar nehre döndü.
26.11.2023 - 18:01 | | İHA
Çukurova ilçesine bağlı Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda bir hafta içerisinde aynı bölgede 2. kez içme suyu borusu patladı. Borunun patlamasıyla, ana arter ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler araçlarını kullanırken güçlük çekmeye başladı. Borunun patlamasının yağmurun yağdığı ana denk gelmesi bulvarı tamamen kullanılmaz hale getirdi. Ekiplerin tamir çalışmaları sürüyor.