SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı prim borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Mayıs

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı prim borcu olanların tamamı için borç yapılandırmada son gün 31 Mayıs olarak belirlendi. Borç yapılandırmada izlenmesi gereken adımlar ne? Borçlarını yapılandırmak isteyenler nasıl başvuru yapacak? Merak edilenleri CNN TÜRK’e konuşan Mali Müşavir Murat Bal, yanıtladı.

Yapılandırma kanununun bundan önceki kanunlardan biraz daha kapsamlı çıktığını dile getiren Mali Müşavir Murat Bal, “31.12.2022 öncesi vergi, SGK, prim, idari para cezası ve trafik cezası gibi bütün borçları kapsayacak bir kanundan bahsediyoruz. Bu borçlar önceden 36 aya kadar taksitlendiriliyordu, şu anda ise 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Daha önce 2 taksit geciktirme hakkı varken yeni kanunla bu 3’e çıkarıldı. Eğer peşin öderseniz; yıllık olarak bir kere çok büyük bir faiz indirimi söz konusu oluyor. Yaklaşık olarak faizlerin yüzde 90'ı siliniyor. Fakat taksitle ödeyeceğim derseniz ise yıllık olarak yüzde 9 Yİ-ÜFE uygulanıyor. İlk ödeme 30 haziran 2023'te yapılacak” dedi.

İdari para cezalarının yüzde 25’inin silindiğini ifade eden Bal, “Özellikle pandemi dönemindeki cezalardan bahsediyoruz. Bunların çoğu iptal edildi ama edilmeyenlerin peşin ödemelerinde yüzde 25 indirim söz konusu olacak. Ayrıca tek kişi ya da şirkete 2 bin lira altındaki borçların tamamı da silinecek” şeklinde konuştu.

Gençlerin girişimlerine vergi indirimi getirildiğini belirten Bal, şunları söyledi: “Trafik cezalarındaki aflarda; alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kazalar hariç tutuldu. Belediye borçları da taksitlendirilecek. İşletmelerde kayıtlarda olan emtiaya ilişkin stok affı da var. Matrah artırımımız çıktı zaten. MTV'de borç yüzde 10 ödenirse, muayene imkanı getiriliyor. Daha önce borcun tamamının bitmesi gerekiyordu muayene için. İnsanlar zorlanıyordu. Artık ödeme yüzde 10 ile sınırlandırıldı. Eğer borcunuzun yüzde 10'unu ödemişseniz muayene imkanına kavuşuyorsunuz.

Tabii bütün bunlar dava olmaması şartı ile; eğer siz devletle davalık olduysanız, mutlaka bu davalardan vazgeçmeniz gerekiyor. Eğer vazgeçilirse bu kanun kapsamında çıkan aflardan yararlanabilirsiniz. Eğer rapora dayalı cezalar, vergi aslına dayalı cezalarda varsa ve mahkeme söz konusu ise ilk derece mahkemede yüzde 50'si siliniyor. Faiz tamamen silinir ama ana paranın yüzde 50'si siliniyor. Borçlara kredi kartı ile ödeme imkanı da getirildi” dedi.