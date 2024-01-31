Sözleşmeli personel alımı yapılacak! 5 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak, süreç başladı

Sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden personel alımı sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

5 BİN 500 PERSONEL ALIMI SÜRECİ BAŞLIYOR

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz.

Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."