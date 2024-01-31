Sözleşmeli personel alımı yapılacak! 5 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak, süreç başladı
Sözleşmeli personel alımı için süreç başladı. Bakan Yumaklı detayları paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel alımı detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Yumaklı, 5500 kişilik personel alımı sürecinin başladığını bildirdi. İşte ilana ilişkin detaylar...
31.01.2024 - 12:24 |
Sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden personel alımı sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
5 BİN 500 PERSONEL ALIMI SÜRECİ BAŞLIYOR
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
"Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz.
Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."