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Sözcü Kalın: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması insanlık suçudur

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz" dedi.

21.01.2023 - 12:40 | | DHA
Sözcü Kalın: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması insanlık suçudur

Sözcü Kalın, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesine tepki gösterdi. Kalın, "Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır" dedi.

 

Sözcü Kalın: Stockholmde Kuran-ı Kerim yakılması insanlık suçudur

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