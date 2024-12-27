Sosyal medyayı ikiye bölen pembe traktör: Genç çiftçi kadına şiddete tepkisini böyle gösterdi

Küçük yaşlardan itibaren çiftçilikle ilgilenen ve okulu bırakarak bu mesleği seçen 24 yaşındaki Doğukan Turgut, bir süredir sosyal medyada tarımla ilgili içerikler üretiyor.

Çiftçiliğin önemini ve traktörleri anlatan paylaşımlarıyla dikkat çeken genç çiftçi, bu kez dikkat çeken bir projeyle imza attı. Turgut, kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla traktörünü pembe renge boyayarak modifiye etti. Traktörün görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan Turgut, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Ancak bu adımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar, "Erkek adamın traktörü pembe olur mu” şeklinde eleştiriler yaparken, diğerleri Turgut'un farkındalık çabalarını destekleyerek güzel yorumlarda bulundu. Turgut ise eleştirilere karşı, “Anadolu'da büyüdüğüm için kadınların çok fazla şiddet ya da kötü hayat şartlarında yaşadığını gözlemledim. İnsanların ön yargısını kırmak için böyle bir proje başlattım” dedi.

“AMACIMIZ SOSYAL BİR MESAJ VERMEKTİ”

Doğukan Turgut, traktörün rengini pembeye boyamasının amacının sosyal mesaj vermek olduğunu söyleyerek, “ 2017 yılında okulu bırakmam sonucunda çiftçiliğe başladım. O günden bu güne kadar işletmemizi elimizden geldiğince büyütmeye çalıştık. 2018 yılında arkadaşlarım traktöre yaptığım modifiye sonucu beni bu işe teşvik ettiler. Traktörlerime modifiye etmeye başladım. Sonra kendimi geliştirdim. Bu traktörün renk konusunda çok eleştiri aldım. Aslında bu konsept traktörüydü. Bu renk aslında bir amaç güdüyor. Bu renge bakarak aldanmayın.

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Anadolu'da büyüdüğüm için kadınların çok fazla şiddet ya da kötü hayat şartlarında yaşadığını gözlemledim. İnsanların ön yargısını kırmak için böyle bir proje başlattım. Rengi o yüzden seçtim. İnsanlar dikkat çekmek amacıyla bu rengi seçtiğimi düşünse de keza öyle değil. Amacımız sosyal bir mesaj vermekti. Sosyal medya şuan ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım çok beğeniyor bir kısımda beğenmiyor. Beğenmeyenlerin nedeni biraz ön yargılardan dolayı olduğunu düşünüyorum. ‘Erkek adamın traktörü pembe olur mu? ', ‘Pembe erkeğe yakışmaz' gibi yorumlar aldım. Çok dikkat çekti. Şu an 10 milyona yakın izlenme aldı” dedi.

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