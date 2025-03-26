Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kadın gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk ve terör soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerde bulunan Banu Ö. isimli (40) kadın, Beykoz’daki evinde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.