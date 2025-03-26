GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSosyal medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kadın gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kadın gözaltına alındı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kadın gözaltına alındı

26.03.2025 - 22:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kadın gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kadın gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk ve terör soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerde bulunan Banu Ö. isimli (40) kadın, Beykoz’daki evinde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Güncel Haberler

Bayram sofralarının vazgeçilmezi 'beyaz altın'! Yöresel lezzet için kazanlar dönmeye başladı
#Gündem

Bayram sofralarının vazgeçilmezi 'beyaz altın'! Yöresel lezzet için kazanlar dönmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini düşünmek imkansız
#Dünya

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini düşünmek imkansız