Sosyal medyadaki iddialar Karabük'ü sarstı! Öğrenciler ve esnaf tedirgin, üniversiteden açıklama geldi

Her şey Karabük Üniversitesi’nden öğrencilere ait olduğu iddia edilen Instagram’daki ‘itiraf’ sayfasından yapılan ve Türk öğrencilerin, üniversitenin Afrikalı öğrencileriyle cinsel birliktelik yaşayıp daha sonra zührevi hastalıklara yakalandıklarını öne süren çok sayıda paylaşımla başladı. ‘Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası’ (kbuitiraf.et) isimli hesapta, öğrencilerin kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ‘itiraf’ mesajlarında Afrikalı öğrencilerin bu hastalıklarla ilgili belirti göstermediği ama taşıyıcı olabildikleri öne sürüldü. Hatta daha da ileri gidilerek üniversitenin adeta bir fuhuş merkezi olduğu iddia edildi. Bazı kesimlerce yalanlansa ve ‘iftira’ olarak nitelense de tüm bu iddialar doğal olarak kent halkını da okulda öğrenim gören öğrencileri ve ailelerini de tedirgin etti.

ÜNİVERSİTE YETKİLİLERİ: ‘YABANCI ÖĞRENCİLERE SAĞLIK RAPORU ZORUNLU’

Hürriyet’e bilgi veren üniversite yetkilileri, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirterek, “Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024’te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık. ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS sınavında başarılı olan öğrencilerle üniversite tarafından yapılan sınavda başarı gösteren yabancı uyruklu öğrencileri alıyoruz” dedi.

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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 2024’TE SADECE BİR ÖĞRENCİDE HASTALIK ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV vakasında artış olmadığını söyledi. Karabük’te bulaşıcı hastalık sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Bu konuda üniversite ile birlikte birçok çalışma yürütüyoruz. Taramalar yapıyoruz, yaptığımız çalışmalarda bugüne kadar herhangi bir anormallik görülmedi. 2024 yılında sadece bir yabancı öğrencide bulaşıcı hastalık belirlendi. Bugüne kadarki sayılar da ortalamanın çok altında” ifadelerini kullandı.

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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER: SÖYLENTİLER YALAN ÇOK TEDİRGİNİZ

Sosyal medyada söylentilerin yayılması Karabük Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrencileri tedirgin etti. Söylentilerin yayıldığı ilk gün bazı öğrenciler tepkilerden çekinerek okula gitmedi. Üniversite yerleşkesinde konuştuğumuz yabancı öğrenciler, söylentilerin kendilerini huzursuz ettiğini belirterek, “Böyle bir söylentiyle gündeme gelmemiz bizi üzdü, tedirgin etti. Acaba sokakta, okulda nasıl bir tepki alırız diye korkmaya başladık. Karabük’te bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık, ilişkilerimiz de iyiydi. Türk öğrencilerle hiç sorun yaşamadık, arkadaşız. Beraber maç yapıyoruz, yemeğe gidiyoruz. Söylentilerin hepsi yalan, doğru olsaydı duyardık. Şimdi bize hastalıklı gibi bakılmasından korkuyoruz” dediler.

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TÜRK ÖĞRENCİLER: İDDİALARDAN RAHATSIZIZ

Söylentiler Türk öğrencileri de huzursuz etmiş. Öğrencilerden Asım Berk Özden, 3 yıldır Karabük’te okuduğunu belirterek, “Öğrencinin Karabük’e katkısı çok fazla. Ekonomik olarak Karabük’e çok büyük katkı sağlıyor. Yabancı öğrencilerle ilgili hiçbir sıkıntımız yok, olumsuz bir durum da yaşanmadı. Ancak yabancı öğrenci sayısının biraz fazla olması rahatsızlığa neden oluyor, söylentileri de beraberinde getiriyor. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili son paylaşımların doğru olduğuna inanmıyorum. Bugüne kadar hiç duymadım. Yabancı öğrencilerle sürekli bir aradayız. Öyle bir durum olsaydı kesin duyardık” dedi. Mühendislik bölümü öğrencisi Ahmet Samet Aşkın da 6 yıldır Karabük’te yaşıyor: “Sınıfta 3-4 Türk öğrenci dışında hepsi yabancı uyruklu. Buna rağmen bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık, kötü bir durum olmadı. Bahsedildiği gibi bir bulaşıcı hastalık konusunu da duymadım. 6 yıldır buradayım, ilk defa siyahi öğrenciler üzerinden böyle bir şey duydum. Sayıları biraz fazla olduğu için göze batıyorlar ama hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Tek bir kavgaya bile şahit olmadık. Onların hedef gösterilmesi hiç hoş değil.”

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ESNAF VE VATANDAŞLAR: ÖĞRENCİLER KENTİN BACASIZ FABRİKASI

Şehir merkezi 135 bin, toplamda ise 250 bin nüfuslu Karabük, son günlerdeki söylentilerle huzursuz. Şehirlerinin bu iddialarla gündeme gelmesi Karabüklüleri üzmüş. Genelde sakin bir şehir olan ve asayiş olaylarında Türkiye ortalamasının çok altında kalan kent, bu söylentilerle oluşan olumsuz imajdan rahatsız. Gezdiğimiz esnaf ve vatandaşlar gündeme gelen yabancı uyruklu öğrencilerin hastalık taşıdığı konusunda konuşmak istemezken, konuşan da isminin kullanılmaması ricasında bulundu. Özellikle esnaf, öğrencinin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, “Bacasız fabrika olarak görüyoruz. Kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Üniversite ile birçok mekân açıldı, çok kişi iş imkânına kavuştu. Bu söylentiler hem bizi hem de öğrencileri huzursuz ediyor” diyor. Görüştüğümüz emniyet yetkilileri ise asayiş olaylarında bir artış olmadığını, Karabük’ün adli vakalarda Türkiye ortalamasının altında kalan bir kent olduğunu söyledi. Yetkililer, üniversite öğrencilerinin, özellikle de yabancı uyruklu kız öğrencilerin fuhuşa sürüklendiği iddialarının ise kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN 4’TE 1’İ YABANCI

Karabük Üniversitesi’nde 47 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerden 11 bin 890’ı yabancı uyruklu. Öğrenciler arasındaki Afrika kökenli öğrenci sayısı ise 5 bin. Bir başka deyişle üniversitedeki öğrencilerin 4’te biri yabancı uyruklu.

ÜNİVERSİTEDEN İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Karabük Üniversitesi’den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli medya araçlarında birçok üniversite ile birlikte Karabük Üniversitesine ilişkin de gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün de açıkladığı üzere şehirde hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artışın yaşanmadığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Ayrıca asayiş açısından da Karabük ili son derece güvenli bir şehirdir. Öğrencilerimiz Karabük’te eğitim-öğretimlerine huzurlu bir şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp, tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur. Karabük Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmaları ile dünyadaki üniversiteler arasında saygın bir konuma yükselmiştir. Öğrencilerimiz de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarıları ile Türkiye ve dünya çapında öne çıkmaktadır" denildi.

Karabük Üniversitesinin Türkiye yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ederek uluslararası bir üniversite olma başarısı gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk Devletleri'ne, Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimize, devletimize, insanlığa faydalı hizmetler üretmeye, ülkemizi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

PAYLAŞIM YAPANLAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Yapılan paylaşımlarla ilgili yasal sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Üniversitemiz, öğrencilerimiz, üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçu’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları’ gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup, bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygı ile duyurulur.”