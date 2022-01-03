GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSosyal medyada Türk kadınına hakaret etmişlerdi! Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyada Türk kadınına hakaret etmişlerdi! Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
ABONE OL

Sosyal medyada Türk kadınına hakaret etmişlerdi! Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.

03.01.2022 - 20:40 | | Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Sosyal medyada Türk kadınına hakaret etmişlerdi! Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türk kadını hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü. Görüntülerde konuştukları Türk olan kişiye 'Sizin kızlarınız her yerde s....' gibi hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de ifade ediyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler yine küfürlü konuşmasını sürdürdü.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.

GÜNCEL HABERLER

Ankara Valiliği'nden kritik uyarı! Su baskını, sel, çığ tehlikesi...

Ankara Valiliği'nden kritik uyarı! Su baskını, sel, çığ tehlikesi...

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı! İşte kazandıran numaralar...

3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı! İşte kazandıran numaralar...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Valiliği'nden kritik uyarı! Su baskını, sel, çığ tehlikesi...

Ankara Valiliği'nden kritik uyarı! Su baskını, sel, çığ tehlikesi...

Sıradaki Haber
3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı! İşte kazandıran numaralar...

3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı! İşte kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Yüzde 30 zam ne kadar? Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu? Yüzde 30 memur maaşı hesaplama!

Yüzde 30 zam ne kadar? Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu? Yüzde 30 memur maaşı hesaplama!

Sıradaki Haber
Dikkat çeken 'nükleer savaş' açıklaması! Ortak bildiri yayınlandı!

Dikkat çeken 'nükleer savaş' açıklaması! Ortak bildiri yayınlandı!

Sıradaki Haber