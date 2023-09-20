Sosyal medyada Atatürk'e hakarete tepki yağdı! İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S

adlı şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yapıldı:

20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır.

Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır.