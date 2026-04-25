GündemSosyal medya üzerinden üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medya üzerinden üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya üzerinden üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

25.04.2026 - 01:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ISPARTA (İHA)

Sosyal medya üzerinden üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da sosyal medya üzerinden 1 milyon TL dolandırdıkları vatandaşın parasıyla altın alan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

 

Edinilen bilgilere göre sosyal medyada gördüğü satılık ev ilanı için ilan sahibiyle iletişime geçen müşteki, şüpheli şahsın yönlendirmesiyle il merkezindeki bir mahallede evi inceledikten sonra verilen hesaba 1 milyon TL gönderdi.

Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü! Kars’ta bahar yerini kışa bıraktı

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaşın başvurusu üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın hesabına gelen 996 bin 800 TL'nin Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu hesabına aktarıldığı ve bu para ile 140 gram 24 ayar altın alındığı tespit edildi.

Ordu'da Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Şüphelinin yakalanması ve suçtan elde edilen altınlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs Mersin'de tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı ikinci bir şüpheli de belirlenerek gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ehliyet sınavında kopya ağı çökertildi 10 milyonluk gelir ve düzenek ortaya çıktı

Sosyal medya üzerinden üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Sosyal medya üzerinden üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü! Kars’ta bahar yerini kışa bıraktı

Ordu'da Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü