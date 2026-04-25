GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü! Kars'ta bahar yerini kışa bıraktı

25.04.2026 - 01:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

Nisan ayının son günlerine girilirken Kars’ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kentte adeta kış mevsimi yeniden yaşanıyor.

Gece geç saatlerde etkisini artıran kar yağışı aralıksız devam ederek cadde ve sokakları kapladı.

Araçların üzeri kar tabakasıyla örtülürken, nisan ayında etkili olan sürpriz kar yağışı vatandaşları hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.

Kars’a kışın yeniden geldiğini belirten vatandaşlar, "Yoğun bir kar yağışı var. Kış adeta geri geldi. Lapa lapa kar yağıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kentte etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle Kars-Göle, Kars-Arpaçay-Çıldır ve Kars-Iğdır kara yollarını kullanan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Baharı beklerken kışla karşılaşan kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, hava sıcaklığı da yağışla birlikte hissedilir derecede düştü.

