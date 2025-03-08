Sosyal medya estetik yaşını 18'e düşürdü! Uzmanlar uyarıyor: 30 yaş altı estetik tehlikeli

En çok yapılan estetik ameliyatlardan biri ise göz estetiği ameliyatları. Ancak uzmanlar uyarıyor, göz estetikleri yanlış ellerde ciddi problemlere yol açabilir. Nadiren de olsa korneada erime, kalıcı yara gelişimine bağlı görme kaybı yaşanabilir.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Arıcı, “Bu tür işlemlerde konunun uzmanı bir doktora gitmek ve uygun koşullarda uygulama yaptırmak çok önemli. Ameliyat sonrası bir şikâyet varsa ve göz hekimine geç gelinirse kornea dokusunda erime, kalıcı yara gelişimine bağlı görme azlığı, kornea nakli gereksinimi gibi ağır durumlar nadir de olsa gerçekleşebilmektedir” dedi.

‘ZAMANLA ETKİSİ GEÇİYOR’

Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü Prof. Dr. Barış Yeniad, “18 yaş altında hiçbir hastada estetik müdahalenin doğru olmadığını düşünüyorum. Estetik nedenlerle yapılan göz kapağı ameliyatları etkileri tüm yaşam boyunca devam etmiyor ve zaman içinde yaş alma ile beraber bu ameliyatların tekrarlanması gerekiyor. O nedenle özellikle 30 yaş altındaki genç hastalarda cerrahi dışı kozmetik işlemlerin daha doğru olduğunu düşünmekteyim. Göz kapağı estetiği son derece nazik bir cerrahi. Bu bölgede yapılan yanlış işlemler hep fonksiyonel hem de kozmetik görünür problemlere yol açabilir. Maalesef göz kapağı ameliyatları bu konuda ehliyete sahip olmayan, hatta doktor olmayan kişiler tarafından yapılıyor” diye konuştu.

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Dünya Göz Hastanesi Op. Dr. Merve Kalyoncu da, göz kapağı estetiğinin tüm estetik operasyonların yaklaşık yüzde 10-15’ini oluşturduğunu söyledi.