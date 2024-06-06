SOSYAL ETKİNLİK KARNE GÖRÜŞÜ | Sosyal kulup öğretmen görüşü ile 2024 Farklı, değişik, anlamlı sosyal etkinlik karne görüşleri ile kısa ve öz sosyal etkinlik öğretmen görüşü örnekleri

E-okul Yönetim Bilgi Sistemi sosyal etkinlik modülüne işlenen tüm bilgiler resmi, özel ortaokul öğrencilerin karnelerinde sosyal etkinlik başlığı ile yer verilecek. E-okul sisteminde bulunan sosyal etkinlik modülüne tüm etkinliklerin karşılığı eksiksiz ve karne gününden önce öğretmenler tarafından işlenecek. Okul karnelerinde ise bir ilk uygulanacak. Kulüp danışman öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü başlıklı kısma öğrencinin katılım sağlamış olduğu sosyal etkinliklerle ilgili değerlendirme yapılacak. İşte Farklı, değişik, anlamlı sosyal etkinlik karne görüşleri ile kısa ve öze sosyal etkinlik öğretmen görüşü örnekleri…

Sosyal etkinlik karne görüşleri

Sosyal etkinliklere olan katkıların, senin sosyal becerilerini ve iletişim yeteneklerini olumlu yönde etkiledi. Bu aktif katılımın için teşekkür ederim

Etkinliklere gösterdiğin ilgi ve katılım, senin topluluk içinde uyumlu ve etkili bir rol oynamana yardımcı oldu. Teşekkürler!

Senin etkinliklere olan katkın, hem kişisel gelişimin hem de okul topluluğumuzun güçlenmesine önemli katkılar sağladı. Teşekkürler!

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Etkinliklere olan yoğun katılımın, senin sosyal çevreni genişletmen ve farklı kişilerle etkileşimde bulunmanı sağladı. Bu tutumun için minnettarım.

Katıldığın etkinliklerde sergilediğin liderlik ve aktif rol alma, okulumuzdaki sosyal ortamın canlanmasına önemli katkılar sağladı. Teşekkür ederim!

Etkinliklere olan istikrarlı katılımın, hem kişisel hem de akademik başarın için önemli bir destek sağlıyor. Bu tutumun için teşekkürler.

Senin etkinliklere gösterdiğin ilgi, okulumuzdaki kültürel çeşitliliğin ve etkileşimin artmasına yardımcı oldu. Bu katkın için teşekkür ederim.

Etkinliklere olan katılımın, senin sorumluluk duygunu güçlendirdi ve takım ruhunu destekledi. Bu katkın için teşekkürler!

Sosyal etkinliklere aktif katılımın, özgüvenini artırmanı ve kendini daha iyi ifade etmeni sağladı. Bu çaban için teşekkür ederim.

Etkinliklere olan katılımın, senin takım çalışması becerilerini ve empati yeteneğini geliştirmende büyük bir rol oynadı. Teşekkürler!

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Katıldığın etkinlikler, senin arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmen ve yeni bağlantılar kurmanı sağladı. Bu deneyimlerin için teşekkür ederim.

Etkinliklere olan ilgin ve katılımın, senin liderlik potansiyelini keşfetmende ve geliştirmende önemli bir rol oynadı. Teşekkürler!

Senin etkinliklere aktif katılımın, okulumuzdaki sosyal atmosferin daha canlı ve dinamik olmasına katkı sağladı. Teşekkür ederim!

Etkinliklere katılımın, senin organizasyon becerilerini geliştirmenin yanı sıra sorumluluk duygunu da artırdı. Teşekkürler!

Etkinliklere gösterdiğin ilgi ve katılım, senin öğrenme deneyimini zenginleştirmende ve kişisel gelişimine katkıda bulunmada önemli bir rol oynadı. Teşekkürler!